¿Qué tal el resultado? Así le quedaron las nalgas a Claudia Bahamón luego de doloroso tratamiento.

La presentadora es una de las más queridas por los colombianos.

Y además de su talento, ese cariño se lo ha sabido ganar gracias a su buen humor y sinceridad.

Justamente esa sinceridad fue la que la hizo publicar hace un tiempo en sus historias de Instagram un video en el que hablaba de un nuevo tratamiento que se estaba realizando para tonificar y quitar la celulitis de partes del cuerpo como el abdomen y el trasero.

“Oiga me a vine hacer una vaina que he visto a mis colegas hacerse en Bogotá. Emsculpt. Creo que mis músculos están despertando”, contó en aquellas historias, sumando a eso, su cara de dolor cuando este comenzó, dando a entender que no era un tratamiento sencillo.

Sin embargo, parece que la presentadora quedó feliz con el resultado pues, en los últimos días ha subido un par de imágenes en donde deja al descubierto esta parte de su cuerpo.

Así le quedaron las nalgas a Claudia Bahamón

Aunque casi no la vemos en la pantalla chica colombiana, lo cierto es que cada cierto tiempo Claudia vuelve a aparecer para ser parte del programa de RCN, MasterChef.

Los televidentes ya están esperando una nueva temporada para este 2019.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar