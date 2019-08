La nueva estrategia del Canal RCN para superar en rating a Caracol Televisión

View this post on Instagram

Agradezco a Dios a esta nueva y bella oportunidad que me regala, seré parte del combo de @eldesayunorcn del @canalrcn 🇨🇴🎙 Es un sueño hecho realidad estar en TV nacional con mi banderita costeña. Gracias a mi familia, a mis amigos y a ustedes que día a día me apoyan y me dan ánimos para seguir adelante. Los espero a partir del 1 DE AGOSTO ❤️🎙