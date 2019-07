La agrupación de pop rock mexicana se encontraba en Bogotá y uno de sus integrantes escuchó al joven cantar en el Parque de la 93. Venezolano que cantaba en TransMilenio fue descubierto por grupo 'Camila' y ahora cantará con ellos.

Se trata de Alexander Beja, que tiene 22 años de edad. Tras la difícil situación de Venezuela ingresó ilegalmente a Colombia para tratar de ganarse la vida cantando en el trasporte público y en las calles de Bogotá, donde está desde hace un año.

"De repente llegó Mario y fue una conexión de verdad muy bonita", contó el joven a Noticias Caracol.

Fue tal la emoción del músico que le pidió a Alexander su número celular, pero este no tenía. Entonces el cantante le compró un teléfono.

“Mario me prometió y me dijo que iba a viajar con él a México e iba a cantar una canción que el me dio”, contó el venezolano.

De hecho, la agrupación mexicana ha enviado una carta al Consulado de México en Bogotá para que le expidan un pasaporte al joven y pueda viajar con ellos a grabar una canción.

Según RCN Radio, en la carta, Mario Domm pide se "otorgue un pasaporte humanitario" a Alexander, "debido a que es una persona extremadamente talentosa y quisiera darle la oportunidad que hasta este momento parece que la vida no le ha dado".

Y añade también: "Con amor, les invito a que juntos ayudemos a este talentosísimo ser humano a tomar lo que la vida tiene realmente para él".

La carta, fechada el 23 de julio de 2019, espera respuesta de la entidad diplomática de México en Colombia.

Venezolano que cantaba en TransMilenio fue descubierto por grupo 'Camila' y ahora cantará con ellos