Los dejó callados luego de ese épico comentario. La dura respuesta de Daniela Ospina a quienes la criticaron por "no hacerle el duelo a su papá".

Hace algunas semanas la ex de James Rodríguez vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida.

Y es que luego de algunos meses, su padre, Hernán Ospina, falleció a causa de cáncer.

Sin embargo, después de su muerte Daniela ha seguido subiendo fotos y videos a sus redes sociales, continuando con su vida habitual.

Un hecho que al parecer, no les gustó mucho a algunos de sus seguidores, quienes hicieron comentarios negativos.

“Hoy día los sentimientos no existen, es más importante el ser que nos dio la vida y para esta joven solo le importa salir en las redes sociales como si nada”, “Dani con todo respeto, pregunto, cómo haces para que tu papá no tenga ni 15 días de partir, y estés tan aparentemente tranquila”, y “Uno debe seguir la vida, pero, ¿usted quería a su papá? Porque los duelos hay que hacerlos”.

Luego de esto, Daniela decidió responder a ellos de la siguiente manera:

“Hermosa, sonrío porque mi papá siempre me enseñó a sonreír. No me conoces, no sabes que es realmente importante para mí. Gracias a Dios, mi papá fue un ser tan maravilloso que está en la gloria de Dios”.

