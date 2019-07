Karol G, esta es la foto que no quieres que Anuel AA vea

La intérprete de 'Mi Cama' aún tiene una foto en Instagram. Karol G, la foto que no quieres que Anuel vea.

Sus fanáticos en la red social aún siguen comentando esa publicación y hasta le etiquetan a Anuel AA.

Karol G, al parecer se le olvida que su amado Anuel AA es bien territorial con ella. El 'bebecito' le comenta la mayoría de publicaciones a la colombiana, recalcando que ella es su pareja. Tal vez el puertorriqueño no se ha dado cuenta de que la cantante aún no ha borrado una foto con su ex.

Así es. Karol G aún tiene una foto con su exnovio, Rene Cano (Bull Nene). Él es un compositor colombiano Ganador Latin Grammy 2014, 2018. El joven es conocido por su trabajo en el sencillo 'Ay Vamos' de J Balvin.

En la imagen, se le ve a la expareja de la 'bebecita' abrazándola. Y fue publicada en abril de 2018. Al parecer, la foto fue tomada cuando Karol grabó el clip de su exitosa canción 'Mi Cama', pues el atuendo que lleva puesto es el mismo del video.

Aunque la foto no alcanzó tantos 'Me Gusta' como en la actualidad logra la 'bebecita', el texto que acompañó la imagen fue: "A mi lado".

Pero eso no es todo, también hay otras fotos y hasta un video de Karol y René en la red social de la cantante.

Recordemos que Bull Nene y Karol terminaron su relación en septiembre de 2018. Casi al mismo tiempo que la cantante publicó el sencillo ‘Culpables’ con Anuel AA. Meses después se confirmó que tendrían una relación.

En la actualidad, los 'bebecitos' son una de las parejas más populares en la industria musical. Todo lo que comparten en redes supera el millón de corazoncitos. Incluso en YouTube tienen acaparadas las visualizaciones. Un total de 751.432.035 vistas tiene la canción 'Secreto' de ambos.