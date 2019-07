El día que Andrés Pastrana apareció en Yo Soy Betty la Fea

El día que Andrés Pastrana apareció en Betty la Fea

Nuevamente Yo Soy Betty la Fea fue tendencia en las redes sociales. Con una de las etapas más avanzadas de la historia, en donde Beatriz Pinzón viaja a Cartagena para curarse del desamor, la 'fea más bella' se encuentra con Andrés Pastrana.

La novela que está transmitiendo nuevamente el Canal RCN es la reina del raiting y por eso la aparición de Andrés Pastrana no pasó desapercibida.

En el capítulo, Beatriz Pinzón y Catalina Ángel asisten a la llegada del Buque Gloria.

En medio de las playas cartageneras, el momento histórico, que sucedió en realidad, se puede ver al presidente pasando muy cerca del expresidente que entregó su mandato en 2002 a Álvaro Uribe Vélez.

Pastrana, según dicen periodistas de entretenimiento, no se perdía la novela y esta aparición confirma que fue muy cercano a la producción.

Betty, sorprendida por la cercanía con el entonces presidente, se emociona, mientras que en 'Ecomoda', Patricia Fernández hace chistes sobre el paradero de Betty e insinúa que si estaba con el presidente, para que no asistiera a la empresa.

La novela ya entró en su etapa final y aún siguen apareciendo personajes de la vida pública. No solo del mundo del espectáculo, también de la política colombiana.

Los colombianos notaron de inmediato su presencia y no dudaron en hacer chistes sobre el exmandatario:

A ustedes puede gustarle o no Betty la Fea, pero la novela tuvo gente muy importante y famosa de esa época, hasta la cagada de Andrés Pastrana. The impact that that has. pic.twitter.com/17KJt7B13W

Jfjakvdjans a Pastrana salió en Betty.

