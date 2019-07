La presentadora compartió una imagen mostrando lo sucedido. ¡Carolina Soto fue víctima de robo! Con esta foto denunció el hecho públicamente.

La inseguridad en la capital va en alza.

Incluso los famosos muchas veces han estado en la mira de los ladrones. Y así le pasó a la presentadora, que compartió una foto en la que se ve cómo le robaron la plumilla del vidrio de atrás de carro.

"Qué ira. Hoy me robaron la plumilla de atrás. Sentí un golpe y en segundos la quitaron. No me imaginé que me estuvieran robando. Miré por el espejo y no vi nada. Fue absolutamente rápido", anotó.

Por fortuna, parece ser que aparte del susto y la incertidumbre no pasó nada más, ni nadie resultó herido.

¡Carolina Soto fue víctima de robo!

Este tipo de noticias son cada vez más frecuentes en la capital colombiana, donde los delincuentes no dan tregua y la ciudadanía escucha a diario casos como este.

