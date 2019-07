Ed Sheeran nos revela su faceta más urbana en su último disco

El viernes pasado Ed Sheeran dio a conocer su No.6 Collaborations Project, que como su nombre lo indica, es un álbum donde el protagonismo no solamente se recarga en el británico, sino también, en una gran cantidad de artistas que prestaron su voz para esta producción.

Son 15 canciones las que componen su nuevo álbum, y sin duda, Sheeran deja aparte su lado más acústico y romántico para experimentar otras facetas donde el rap y el electro pop se destacan.

La primera de esta parte de este disco es muy urbana y cuenta con colaboraciones como las de Khalid, Chance the Rapper, Cardi B y Stormzy. No.6 Collaborations Project comienza con Beautiful People (con Khalid), una suave introducción a lo urbano. Ya South of the Border (con Camila Cabello y Cardi B) sube los decibeles, hasta que por fin llega a Cross Me (con Chance the Rapper and PnB Rock) y Take Me Back to London (con Stormzy), donde finalmente derrocha toda su capacidad para el rap.

Más adelante Ed Sheeran rompe esta primera parte urbana para darles a sus seguidores una de esas baladas románticas a las cuales los ha tenido acostumbrados. Esa balada es Best Part of Me junto a YEBBA, que como su título lo indica, es un tema donde Ed Sheeran habla de esa persona que lo ama a pesar de sus defectos. "The best part of me is you", canta el británico en el coro de este tema.

22 colaboradores tiene esta nueva producción discográfica, entre los cuales se destacan Bruno Mars, Camila Cabello, Travis Scott y Justin Bieber, entre otros.

Y siguiendo con esa pausa de lo urbano, luego de este tema junto a YEBBA, Ed Sheeran ubica I Don´t Care (con Justin Bieber), uno de los sencillos de esta producción, que sin duda, se convirtió en una de sus canciones más exitosas. Recordemos que fue el número uno más grande de este año en el Reino Unido después de pasar ocho semanas en lo más alto de las listas de radio y plataformas digitales.

Luego viene una ronda más corta de sonidos urbanos con canciones como Antisocial con Travis Scott y Remember the Name con los pesos pesados del rap: Eminen y 50 Cent.

Sin embargo, de nuevo para darle gustos a todos sus fanáticos, cambia la faceta rap por una más pop en las últimas canciones de este disco. Es en ese momento cuando aparecen temas como Put It All on Me con Ella Mai y Way to Break My Heart con Skrillex.

Y cuando nadie lo espera, Sheeran decide cerrar este No.6 Collaborations Project con un tema que no es ni pop, ni rap. Se trata de BLOW junto a Chris Stapleton y Bruno Mars, en donde escuchamos a un artista con deseos de contar, a través de su sonido, cómo el rock lo ha influenciado.

Finalmente, de este álbum es importante destacar que a pesar de tener 15 canciones no se siente pesado, ni agota, ya que los temas no llegan a completar los 4 minutos, excepto Best Part of Me, que dura 4:03.

Su lanzamiento en Bogotá

N.6 Collaborations Project fue lanzado en Bogotá el pasado fin de semana con un evento para sus fanáticos que se llevó a cabo en la nueva Cinemateca Distrital. Este tuvo una proyección en sus muros del tracklist del disco y los videos de las canciones que componen el álbum. Además, Warner Music les dio la oportunidad a los fanáticos de Ed Sheeran de llevarse el disco en físico, luego de demostrar sus conocimientos sobre el artista y el nuevo álbum.

Sobre Ed Sheeran

Con tan solo 27 años, el pelirrojo ha vendido más de 26 millones de discos, lo que lo ha hecho uno de los artistas más exitosos de esta década.

Y es además de ser reconocido por sus temas propios, también es el genio detrás de éxitos de otros artistas como James Blunt, Hilary Duff, Olly Murs, One Direction, Taylor Swift y Justin Bieber.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar