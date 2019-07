La youtuber llamó la atención con esta fotografía de su cuenta de Instagram. Luisa Fernanda W sorprende por foto donde se ve "demasiado delgada", según algunos seguidores.

Luego de la muerte de Legarda, todas las miradas están sobre la joven influenciadora. El comentario más reciente proviene de quiénes le preguntan por qué está tan delgada.

Hace unos días, al leer estos mensajes, Luisa decidió explicar lo que sucede, y se refirió a un cambio en su dieta.

"Si me hablan de gustos personales, por mi salud hace varios meses dejé ciertos alimentos que no le hacen bien a mi cuerpo. Por ejemplo, TODOS LOS LÁCTEOS y las carnes ROJAS, mi cuerpo sí ha cambiado mucho, estoy más delgada y mi cuerpo está mucho más tonificado. No he dejado de alimentarme bien y hacer ejercicio por lo menos cinco veces a la semana", explicó.

Y es que, por fotos como la que se muestra a continuación, muchos creen que a Luisa "se le ha ido la mano" con el ejercicio.

¿Por qué es famosa Luisa Fernanda W?

Desde que era adolescente, esta joven paisa soñaba con ser una estrella. En ese entonces, se presentó al Factor X, pero no pasó.

Luego de ello, se dedicó a las redes sociales, y a su canal de YouTube. Hoy en día, gracias a su físico, su paso por MasterChef, sus historias personales, el hecho de haber sido la novia de Legarda (youtuber que murió en Medellín), tiene casi 12 millones de seguidores en Instagram.

Esta es hoy en día una de las redes sociales dominantes. Por esta razón, la youtuber ha podido darse a conocer y hasta publicar libros de autoayuda.

De hecho, recibió un premio en los MTV Miaw (premios millenials del canal de música), como figura de redes sociales.

Por esta razón, cada cosa que hace da de qué hablar tanto en fans como en detractores de su carrera.

