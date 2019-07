¿Injusticia? Jéssica Cediel deberá retractarse por comentarios sobre Martín Carrillo

View this post on Instagram

Familia: hoy les hablo desde lo más profundo de mi corazón ❤️ y quiero compartirles esta foto… una de las imágenes más DOLOROSAS de mi vida… no por lo que se ve sino por lo que representa para mí. Esta es la Jessica Cediel original. La que NUNCA JAMÁS EN LA VIDA VOLVERÁ… 💔 (Esta fotografía fue tomada ANTES de que me realizaran el procedimiento estético y fue para la portada de una revista “soho”) Esta fue la mujer ingenua que hace un tiempo se dejó convencer por su “amigo doctor” (Martin Carrillo profesional en medicina estética) quien le SUGIRIÓ en repetidas ocasiones que debía mejorar una parte de su cuerpo: la cola. Según él, con un proceso estético “INOFENSIVO” utilizando una sustancia “NATURAL” (ácido hialuronico) que iba a ser REabsorbida a los 6 meses y que no iba a generarme NINGUN PROBLEMA… además, añadió que era lo que le había hecho a muchas caras famosas de la farándula Colombiana así que podía confiar en él y estar tranquila… DESGRACIADAMENTE después de varios meses de insistencia por parte de él caí en su engaño y precisamente CONFIÉ MI VIDA al doctor amigo… con su “proceso estético INOFENSIVO… “ Tan INOFENSIVO que casi ME CUESTA LA VIDA… después de unos meses de haber hecho el procedimiento empece a padecer síntomas anormales, le informé esto a mi amigo doctor y el solo me decía: tranquila no molestes que estas perfecta! Pero resulta que después de años de ver y sentir cosas extrañas me enteré que en vez de tener una sustancia “natural” (como él me había dicho) tenía en mi cuerpo PLÁSTICO … un plástico que destruye tu organismo lentamente, un plástico que es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar!!!! 💣 Esto cambió mi vida para siempre… Les confieso que esto ha sido UNA PESADILLA no solo por el daño físico, sino por el daño mental y emocional que esto ha ocasionado en mí 💔 Llevo 10 años padeciendo este dolor, una enfermedad que jamás me fue advertida, una situación de la cual Martin Carrillo es el único RESPONSABLE… pero eso no lo es todo… lo más triste es que Martin ME DEJO ENFERMA DE POR VIDA… porque lo que me hizo no tiene cura… 💔 porque ante esta situación no hay nada que hacer.