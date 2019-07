Una caleña hace historia en la Red Bull Batalla de los Gallos 2019

View this post on Instagram

@MaritheaRap hizo historia – Por primera vez en la historia de Red Bull #BatallaDeLosGallos una mujer se queda con el primer puesto de una semifinal regional. – Estos son los MCs y el orden en el que quedaron clasificados para la final nacional el 10 de agosto 🇨🇴 – 1. MARITHEA 2. TINTA 3. MC MAT 4. HIBICEO – Revive el evento completo en el link de la BIO 🔥 📸: @kevinmolanoph