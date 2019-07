Angustioso relato de Margarita Ortega sobre el momento en que ingresó al hospital

View this post on Instagram

Llegué sin sentido, en ambulancia, con mucho dolor, completamente perdida, viviendo en carne propia como mi alma estaba atrapada en este carruaje, mi cuerpo, sin espacialidad, sin tierra, en desasosiego. No tengo memoria sobre mi ingreso pero sí de lo que han significado estos nueve días. El dictamen no fue grave, gracias a Dios, pero sí enormemente discapacitante, quien lo ha vivido lo sabe. He conquistado grandes batallas en esta semana. Pasaron los dolores intensos y aunque hay muchas cosas que aún no puedo hacer sola algunas que hasta hace unos días parecían sencillas y automáticas como vestirse, bañarse, comer, caminar, hoy son enormes logros. Durante esta semana tuve que soltar, permitir que otros se hicieran cargo de mí, dejando de lado mi recia independencia, mi terca autonomía y hasta mis más vulnerables pudores. Como nunca, entendí que no puedo hacerlo todo, que confiar en la perfección de la vida, en la sabiduría interior, en el poder superior es la base, que no estoy sola, que nunca nos dejan, que cada etapa es una experiencia de amor, que la vida es y en eso radica su grandeza, que estamos absolutamente conectados y que un rayo de sol es el día entero. Hoy puedo despedirme de la clínica con gratitud. Todavía me falta un tiempo para estar sobre el ring pero estoy convencida de que llegaré ahí más serena, más feliz y apreciando y bendiciendo cada instante, cada aliento. La vida me hizo parar a través de un virus que descontroló todo mi equilibrio, mi visión, mi cerebro, que derrumbó mi sistema conocido. Hoy quiero comprender el mundo desde la novedad de esta vivencia y de compartir con ustedes este sentimiento de fragilidad que se queda solo para recordarme o recordarnos que la vida es cortica, única, excepcional pero que sobre todo está para no perdérsela por nada del mundo. A veces dejamos que todo pase muy rápido y no vemos el sentido de lo pequeño pero inmensamente magnífico de cada momento. ¡Es aquí y es ahora! La vida nos une de maneras inimaginables y el proceso de esa unicidad nos bendice con su aliento y su familiaridad. Estamos creciendo, estamos experimentando. Gracias a todos en @fsfb_salud por su corazón de oro.