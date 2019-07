El cantante de música popular dio su versión de los hechos. ¿No fueron los tragos? Darío Gómez explicó qué pasó en aeropuerto nariñense con la policía.

El 'rey del despecho' fue tema de conversación por un video que circuló en redes sociales.

Se trata de unas imágenes donde se ve que el cantante está molesto con la policía por pedirle que se retire del counter de una aerolínea.

Esto, ya que al parecer el cantante estaba en estado de embriaguez antes de subirse a un vuelo. Una azafata lo habría notado, y allí habría iniciado el calvario del cantante, quien exigía que le permitieran abordar.

"La autoridad más corrupta", se le escucha decir a Darío Gómez.

Luego de lo sucedido, el cantante explicó que realmente no irrespetó ningún protocolo de seguridad.

Si bien no se refirió directamente a su supuesto estado de alicoramiento, sí indicó que su afán era el de llegar a un concierto que tenía programado.

"Como humano reaccioné a la negativa de los funcionarios en no dejarme abordar el vuelo programado. Mi agenda de trabajo no me lo permite por tener que cumplir otros compromisos”, dice.

Darío Gómez explicó qué pasó en aeropuerto nariñense con la policía

“Mi vida pública, como mi actuar personal, siempre ha estado lejos de estos hechos. Solo me interesa llevar a los colombianos esparcimiento, como cultor de la música popular”, agregó.

Como respuesta, la mayoría de los fans de Darío Gómez le "perdonaron" el impase. Muchos le recordaron el "gran artista" que es, en sus palabras, y le dijeron que siguiera adelante con más música.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar