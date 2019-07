Y pidieron explicaciones en las redes sociales. Televidentes aseguran que Caracol cometió un error con este personaje de Las muñecas de la mafia 2.

Este lunes se estrenó la segunda parte de la serie colombiana.

Sin embargo, hubo un detalle que no convenció a los televidentes.

Y es que Brenda, que en la primera temporada fue interpretado por Angélica Blandón, ahora lo es por Paola Rey.

Un hecho que no convenció a los televidentes, quienes aseguraron que Paola no tenía bien caracterizado al personaje del pasado.

Aseguran que las expresiones y el acento no son los mismos.

Y a eso sumaron que Brenda era rubia, pero la Brenda de Paola Rey es pelinegra.

A continuación algunos comentarios en redes, donde el programa fue tendencia en Twitter con su estreno:

#LasMuñecasDeLaMafia2 no digo que Paola Rey sea mala actriz ni nada por el estilo. Pero como fueron a hacer ese cambio tan radical @AngelicaBlandon siempre para mí será la narizona de verdad @FndoSolorzano como dejo hacer ese cambio jajajajaja. Pero bueno esperar como le va a pao

Ese cambio de Angelica Blandón a Paola Rey? Cuando está última no ha hecho ni el menor esfuerzo de estudiar los manerismos del personaje de la anterior. Es que ni el acento. #LasMunecasDeLaMafia2

Me cambiaron a Brenda, ya no me gusta #LasMunecasDeLaMafia2 😑

— Andrea Montiel Cantillo (@LiAndreaMC) July 9, 2019