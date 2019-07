"The Rook los mantendrá a todos intrigados": Joely Richardson

Basada en la novela homónima de Daniel O’Malley, esta serie cuenta la historia de Myfawny, una joven con poderes extraordinarios que se levanta un día sin memoria alguna de lo que ha pasado recientemente. Tanto ella como su jefe, Lady Farrier (Joely Richardson), trabajan para un servicio de inteligencia, y sospechan que alguien se beneficiaría de robarles la memoria a las dos. Ahora, las dos deben resolver este misterio. Esto es lo que Richardson nos contó sobre esta serie.

Cuéntenos más de su personaje, ¿qué es lo que más le gusta de ella?

Siempre me han dicho que me perciben como alguien muy misteriosa. Yo siento que soy completamente abierta, así que eso siempre me ha hecho reír. En ese sentido creo que tengo más en común con Linda Farrier de lo que creería. Lo que me atrajo de ella es la intriga que me generó el hecho de ser una mujer en la cabeza del Servicio Secreto porque a pesar de ser una persona que se preocupa mucho por los demás, no podemos desconocer que está en un mundo totalmente dominado por hombres. Pensé mucho en cómo logró sobrevivir, qué herramientas le permitieron seguir adelante a pesar de todo. Investigué las cintas de Stella Rimington, la cabeza del cuerpo de inteligencia británico MI5, y gracias a ella entendí que hay muchas habilidades que debía entrenar que tal vez no eran tan obvias en un comienzo, como la de poder conectarse con las personas y entender sus intenciones. Me gusta también encontrar las debilidades en cada personaje que hago, algo que no se suele demostrar.

¿Qué parte del guion la convenció de tomar este papel?

Las decisiones se tomaron siempre en el guion de principio a fin. Lo otro fue el personaje, su forma de ser, eso fue lo que más me atrajo. Le presté atención al aspecto de thriller psicológico de esta historia porque me pareció que podría ser una premisa fascinante para cualquiera. Hay una cierta paranoia de no saber qué está pasando, y de enterarse después que todo es más complicado de lo que parece porque además hay una pérdida de memoria.

¿Qué podemos aprender de Linda Farrier?

Creo que, por la naturaleza de su personaje podemos aprender a esconder nuestros sentimientos. Linda tiene que mantener tanto sus sentimientos como sus acciones ocultas. Ella lo sabe todo, pero no dirá nada hasta que tenga el panorama completo. Creo que la idea aquí es que ella puede saber más cosas a medida que no cuente ninguna de esas cosas. Es divertido porque el personaje no siempre hará lo que uno supondría en ciertas situaciones.

¿Por qué cree que todos hemos fantaseado con tener superpoderes?

Todo se remite, para mí, a la Grecia antigua donde se hablaba de dioses, el ser humano siempre ha fantaseado con sus orígenes. Para mí es curioso porque cuando vemos atletas, gimnastas o bailarinas podemos pensar que lo que hacen es “imposible”, pero es simplemente el resultado de años de entrenamiento. No son superpoderes sino habilidades especiales. Pienso que cada ser humano en el planeta tiene un talento especial. Algunos acceden más a ellos que otros. Mi superpoder es leer a la gente, estudiar el comportamiento humano.

Hoy en día tenemos más programas de televisión de los que alcanzaríamos a ver, ¿cómo cree que competirá The Rook con la inmensa oferta de entretenimiento existente?

Seré muy breve con esta pregunta. The Rook tiene un ingrediente especial, es un thriller psicológico sexy que los mantendrá a todos intrigados.

