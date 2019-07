La bella cantante sorprendió a más de uno desde la pantalla chica. Así fue como Paola Jara terminó en novela de Un bandido honrado.

Más de uno se preguntaba por qué Paola Jara estaba en la nueva producción.

Allí, encantó con las canciones de la serie, y muchos la admiran por su belleza.

Sin embargo, no era muy claro cómo la cantante había hecho el salto entre la música y la televisión.

Pues bien, en La Kalle, programa de BluRadio, compartieron algunas frases dichas por la cantante donde cuenta cómo fue la negociación con Caracol. (Continúa)

"Me llamaron de Caracol TV y me preguntaron si quería ir a una reunión, yo no sabía para qué era. Lo pensé, lo analicé, lo tomé con mucha responsabilidad y respeto. Me buscaron porque el papel es de una cantante y querían que fuera una real para no tener que doblar las voces. Su personalidad no tiene mucho que ver conmigo y su historia no es la mía, fue un reto", dijo.

Así, la cantante habría aceptado hacer el papel de esta exitosa novela, que se ha mantenido en primeros lugares del rating.

