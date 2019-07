El matrimonio secreto de la actriz Ana María Estupiñán

View this post on Instagram

Según wikipedia en tiempos antiguos era suficiente declararse esposos sin la necesidad de testigos, y luego apareció la figura de matrimonio civil, donde uno se casa ante el estado. Ya estoy casado ante la ley Colombiana! Y me fascina la idea de no tener testigos y declarar el compromiso mutuo porque nuestra relación no se define por lo que piensan los demás! Pero también me encanta la idea de los testigos porque comparten uno de los momentos más especiales en la vida! Y porque el mundo sabe que uno está comprometido con la causa de amar a la otra persona: en mi caso @anamestupinan 🙂 amor eres mi persona favorita, pasando por mi mejor amiga, y mi futuro 🙂 me comprometo en la intimidad y en lo público a amarte como te mereces! El siguiente fin de semana terminamos el proceso con la mejor parte: la bendición de Dios! Gracias a toda la familia 🙂 Wikipedia says that in ancient times you only had to confess that you were husband and wife to make the marriage oficial, no witnesses were necessary. Later on the civil marriage came along. Now I’m married in the full extent of Colombian law! But I have to say I love the idea of now witnesses because our relationship is not defined by what others think or say, but by how we love. But I also love the idea of having witnesses because you share one of the biggest moments in life with people you deeply love and they know you are committed to loving your spouse. In my case @anamestupinan. I commit to loving you in public and in private the way you deserve to be loved. Your my favorite person, my best friend and my future 🙂 next week we finish the process with the best part: Gods blessing! Special thanks to my family!