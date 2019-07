El Gran Silencio no se presentará en Rock al Parque 2019

View this post on Instagram

Bogotá, Colombia 🇨🇴 Lamentamos informarles que por causas totalmente ajenas a la Banda, no podremos presentarnos en su Ciudad. Esperemos muy pronto poder regresar a su país. 🔥CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA NOS VEMOS HOY🔥 #elgransilencio #sonidoadrenalinatour