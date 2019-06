La pareja de reguetoneros llama la atención de muchos. Video de Karol G y Anuel en la cama vuelve a dar de qué hablar en redes.

Las excentricidades del boricua Anuel, quien es novio de la cantante paisa Karol G, suelen despertar la curiosidad de muchos.

En un video reciente, se les vio a ambos en una cama. Si bien no está pasando nada en particular, no faltaron los comentarios sobre las joyas de ambos, o las largas uñas de ella.

También, algunos les comentaron diciendo que era mejor que se guardaran algo de su intimidad solo para ellos dos.

"Qué asco ustedes dos", comentó otra persona al notar que al final del video Karol le mete un dedo en la nariz a Anuel.

Sea como sea, esta pareja sigue dando de qué hablar, y su música sigue sonando entre las personas que gustan de la música urbana, el trap y el reguetón.

