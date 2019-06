Los detalles de su adiós jamás se han conocido. ¿Por mujeriego? Exmánager de James Rodríguez revela detalles de su relación y separación con Daniela Ospina.

Ya hace algunos años que la pareja anunció que su amor ya no iba más.

Desde entonces varias son las personas y seguidores de la pareja que se han quedado con la duda de qué pasó.

Pero lo cierto es que ni Daniela, ni James han revelado los motivos, prefiriendo tener eso dentro de su vida privada.

No obstante, siempre hay personas cercanas a la pareja que tienen algo que contar.

Uno de ellos es Fernán Martínez, que fue mánager del jugador durante algunos años.

Hace un tiempo, en entrevista para el programa Suelta la sopa, él contó que la separación "era crónica de una muerte anunciada”.

“Es que la novia del estudiante no es la esposa del doctor. Cuando tú te casas en un ambiente y creces demasiado, es muy difícil que te quedes ahí”, dijo.

Más adelante le preguntaron si James era mujeriego y si fue uno de los motivos del adiós.

“¿Es que quién no es mujeriego a los 23 años? Con fama, fortuna, ¿quién no es mujeriego? Pero no es ser mujeriego, el éxito trae todas estas cosas. Yo lo he visto en Europa, en Montecarlo, las cosas que yo veía. En Colombia, las actrices. Todo el mundo anda detrás de él”.

Si quiere ver la entrevista completa podrá hacerlo en el siguiente video:

