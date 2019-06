Este año el espectáculo celebra 100 años y tendrá paradas en Colombia. Disney On Ice anuncia nuevas funciones en Bogotá.

Por supuesto, Bogotá será una de las paradas obligatorias.

Y teniendo en cuenta la venta de boletería, los organizadores del evento decidieron abrir nuevas funciones en la capital.

Estas serán los próximos 21, 27 y 28 de Julio en horario de 11 de la mañana.

Disney On Ice estará en Bogotá desde el próximo 18 de julio y hasta el 28 de julio.

Las presentaciones se realizarán en La Gran Carpa de las Américas.

Si aún no ha comprado su entrada, tenga en cuenta que podrá hacerlo en www.eticket.co (solo tarjetas de crédito), en el centro de atención de llamadas de Eticket (7940900), y en las tiendas Jumbo.

Sobre el espectáculo…

Déjese seducir por un elenco de más de 50 inolvidables personajes Disney, con Mickey Mouse, el ratón más famoso del mundo, como maestro de ceremonias.

También estarán Minnie Mouse, El Pato Donald, Goofy y las Princesas de Disney incluyendo a Jasmine, La Cenicienta, Rapunzel, Ariel, Blancanieves y Tiana.

Los niños podrán revivir la magia de Frozen con Anna, Elsa y el divertidísimo muñeco de nieve Olaf, quienes descubrirán que el verdadero amor es la magia más grande de todas.

Cante en familia más de 30 inolvidables canciones, incluyendo las favoritas como Let It Go/ Libre soy, You’ve Got a Friend in Me / Tienes en mí un amigo y Hakuna Matata.

