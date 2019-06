Las quejas llegaron hasta el defensor del televidente. Televidentes están molestos con Caracol porque omiten besos entre mujeres en esta novela.

Y es que en un nuevo capítulo de Doble vía, programa del defensor del televidente, se habló del tema.

Todo se basa en una historia de amor entre dos mujeres que se trata en la novela Amar a muerte.

Por ejemplo, llegó una carta de una televidente, quien pedía que este tipo de escenas se mostraran sin censuras, pues es una forma de mostrarles a los televidentes que el amor es libre y que puede ser de todas las formas.

¿Qué hará #Juliantina para para poder vivir su amor plenamente 👭❤? #AmarAMuerte.https://t.co/t4xQeX49Eu — Amar A Muerte (@_AmarAMuerteOf) June 19, 2019

"No es justo que hagan este tipo de cosas, amor es amor. Siento que si no comenzamos a ver estas cosas desde otro punto, vamos a seguir igual. Todos tenemos derecho y es injusto que censuren, solo porque es una pareja gay. Yo no soy la comunidad, pero respeto".

Sobre lo dicho por la televidente, Amparo Pérez, encargada de este espacio, aseguró lo siguiente:

"El canal no ha ejercido una censura, porque la relación de las jóvenes se ha planteado, lo que no dejó Caracol fue el momento explícito del beso, en consideración con el horario en el que va la novela".

Todo lo hablado sobre el tema podrá verlo en el video que se encuentra dando clic aquí, desde el minuto 1:44.

