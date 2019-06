"Tengo cortadas en la mano y en la boca". María Lucía Fernández, presentadora de Noticias Caracol, fue víctima de delicado robo.

Fue la misma María Lucía, quien contó lo sucedido en entrevista con Blu Radio.

El hecho ocurrió en la 7 entre 94 y 95, a las 8:30 p.m.

"Me rompieron los vidrios del carro y pegaron una atracada. Este es un lugar oscuro donde se hace un trancón. Además no es la primera vez que me pasa, ya me había pasado hace unos años", así comenzó la presentadora.

Y luego de eso contó lo sucedido.

#AlAire “Me pasó lo que le pasa a todos los ciudadanos, me rompieron el carro y me pagaron una atracada terrible, me robaron la cartera”: María Lucía Fernández (@NoticiasCaracol) #MañanasBLU — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 19, 2019

"El señor me rompe el vidrio, mientras otro está haciendo un amague de que va a romper otro vidrio, toma una bolsa, se da cuenta que no es un portátil, se pone furioso, me mira la mano a ver si tengo un reloj, me golpea, y en medio del susto le digo que tome mi cartera".

En ese momento el hombre revisa la cartera y no ve el celular, pero ya la gente se había dado cuenta, aunque nadie se baja.

Y es entonces cuando los hombres emprenden la huída subiendo hacia la loma.

"Tengo entendido que esta gente no solo anda con cuchillo, sino también con armas, así que mejor que nadie se bajó porque no quería un héroe muerto".

De acuerdo con María Lucía: "Tengo entendido que no hay cámaras de seguridad, ni iluminación".

También contó que a su compañero, Jorge Alfredo Vargas, también le intentaron hacer lo mismo, en el mismo lugar, hace un tiempo.

Aunque el hecho no pasó a mayores, lo cierto es que la presentadora también resultó herida en su mano y boca.

