'Ransom': la serie policiaca basada en hechos reales

Ransom es la nueva serie de Universal TV, un drama policial inspirado en casos de la vida real y que cuenta con muchas referencias relacionadas a las experiencias del famoso negociador Laurent Combalbert y su compañero Marwan Mery, quienes han viajado alrededor del mundo para ayudar a multinacionales y a agencias gubernamentales con negociaciones complejas y resolución de importantes conflictos.

El personaje central de esta producción es Eric Beaumont, un experto en negociaciones en momentos de crisis. Él y su equipo se dedican a salvar las vidas de los rehenes involucrados sin utilizar la violencia.

Beaumont es capaz de entender a los delincuentes y utiliza su conocimiento sobre el comportamiento humano para resolver los casos más complicados y proteger la vida humana.

Quien le da vida a Eric es el actor inglés Luke Roberts, que desde el comienzo se sintió emocionado por ser parte de la serie ya que le pareció original, y que al mismo tiempo le recordaba la cinta, The Negotiator, en español, El mediador. “Cuando me pintaron a Eric supe que debía ser para mí, porque se trata de un hombre astuto e inteligente, que no necesita apelar a la violencia para resolver los conflictos, por más delicados que sean”.

13 Capítulos tiene la primera temporada de esta serie creada por David Vainola y producida por Frank Spotnitz. Mañana los televidentes podrán ver el episodio siete, titulado Regeneración.

Y justamente, para Luke es importante, y al mismo tiempo original, que se presenten este tipo de contenidos en la televisión de todo el mundo.

“Claro, en la TV podemos ver toda clase de serie policiacas, pero sin duda, Ransom aporta algo nuevo, porque le está diciendo al televidente que a través de un buen diálogo puede generar cambios y resolver problemas”.

Y aunque en la producción también veremos muchas escenas de acción relacionadas con peleas y balas, para Luke, “además de apelar a la no violencia, los televidentes me han escrito que si se han conectado con la serie, es porque apela a la sicología, a esa conciencia del ser humano que no vemos muy seguido en estas series de tipo policiaco”.

Aunque agregó que: “Honestamente no estoy a favor de la violencia, pero no puedo negar que también amo esas escenas que tienen alto contenido de acción, porque también prueban mi capacidad como actor. Por ejemplo, para esta serie tuve que aprender a tomar un arma como lo debería hacer un agente, que sin duda, no sería igual a como lo haría un delincuente. Y así como este, he aprendido una gran cantidad de elementos relacionados a los personajes de acción. Así que también me siento agradecido como actor por esta parte de la serie”.

Ransom detrás de cámaras

Por supuesto, Luke se nutrió de toda la experiencia de Laurent Combalbert. “No fue fácil tener una conexión de tiempo completo con él, pero siempre estuvo dispuesto para mí cuando no estaba en medio de una negociación. La verdad es que hasta cuando te sientas a hablar con él es que descubres que este tipo de personajes tienen diversas técnicas para mediar, y que dependiendo de la situación, usan una o varias de ellas. Lo cierto es que me nutrí bastante con Laurent, y supe que tenía que implementar todo este tipo de estrategias si realmente quería que el personaje y la serie se sintieran reales”.

Luke también reveló uno de los secretos de Laurent para lograr resolver conflictos. “La verdad es un secreto a viva voz porque se trata de escuchar. Muchas personas no paran de hablar, y justamente, haciendo esto se les escapan cientos de detalles acerca de las personas que están a su alrededor. Así que de acuerdo con Combalbert, si quieres ser un buen negociador, debes aprender a escuchar a los demás. Y luego de eso, cuando ya por fin has atraído la atención de X o Y persona, entonces ya será el momento de convertirte en un buen conversador, con el objetivo de obtener lo que no has encontrado en la escucha. ¿Interesante, no?”.

