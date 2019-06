La imagen ha revolucionado las redes sociales. Ana del Castillo habla de polémica foto donde, supuestamente, está desnuda y besando a mujer en jacuzzi.

La cantante de vallenato por medio de sus historias de Instagram aclaró si ella era quién había protagonizado una candente escena.

Desde el incidente de tránsito, Ana cautivó la atención pero no solo por su talento. La mujer ha generado cientos de comentarios por algunas de sus publicaciones.

Pero, tan pronto Ana conoció del contenido aclaró que ella no es la que aparece en dicha imagen.

¡Escándalo! Revelan imágenes supuestamente de la cantante vallenato, Ana del Castillo, en un Jacuzzi con otra mujer, las fotos ya son virales en las redes sociales. Posted by Sahagún en Línea on Tuesday, June 18, 2019

Aunque tiene un parecido físico, actualmente ella tiene raspones en su cuerpo producto del accidente que tuvo en el inicio de este año.

Incluso, la artista reveló que no tiene uno de los lunares que más la caracteriza.

Es por eso que no dudó en lanzar una fuerte acusación de que alguien quiere acabar con su imagen, algo de lo que está cansada.

"La verdad es que la gente no se cansa de hacerle daño a uno. ¡Qué vaina! ¿no? Ahora está circulando una foto, que supuestamente soy yo, sabiendo tengo todo el cuerpo todo raspado", dijo en historias de Instagram.

Y agregó: "¡Me da ira! Entonces, dicen que soy yo la que se está besando con una mujer… y no soy yo. A mí me gusta un hombre, me mata un hombre".

