Fuerte discusión entre los pastusos en El Desafío dejó boquiabiertos a los televidentes

View this post on Instagram

#DesafíoSúperRegiones en Cap Cana Luego de la segunda #Salvación los ánimos en los #Pastusos estuvieron tensos. ¿Quién tiene la razón aquí? Los leemos . . . #TodosUnidosHastaElFinal #Colombia #Superhumanos #Fitness #Crossfit #RendirseNoEsUnaOpcion #VoluntadIndomable #Venezuela #CapCana #MenteDeCampeones #Amazónicos #Antioqueños #Cachacos #Cafeteros #Costeños #Llaneros #Pastusos #Santandereanos #TolimaGrande #Vallecaucanos . . @lizmendietav @dianagil65 @jichi_amazonas @feeweesuarezs @verozulu @camicartagena6 @danielvz2 @jotadesafiosr2019 @davidasiacf @tabomapana @linafranco75 @lamasmela @josh0n3 @angie_lopera19 @fenix_tr @pequenodidi @kevincardenas__ @brynnislopez11 @lairenbernier @soyjerrykarth @reikinherrera @malexmu7 @tafurcaro @santir_c @chayannjimenez @theshaolinlazcano @karlafmaya @tatismoralestri @cr.lopezz @grecomma @kategonzalez_25 @daniela3oficial @yeigamboa @brianaceros @naty_desafio2019 @viviana_rodriguez_guerrero @hernan_desafio2019 @zeus_816 @juli.ocampo15 @yenny.alvarez95 @ninja.diego @lukaku.wil @desafiosuperregiones.2019 @desafio_super_regiones @desafiosuperregiones @desafiosuperregiones.2019 @desafiosuper_regiones @desafiosuper.regiones @superregiones2019 @desafio_super_regiones2019 @desafiosuperregionesfans @desafiohot @desafio2019 @desafiosuperregiones @desafiosuperegiones2019 @desafio @desafiosuperhumanos @desafio2019.sr @desafio2019superegiones @desafiosuperregiones_tv