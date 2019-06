¿Quién dice la verdad? Aunque en el homenaje a Jota Mario que hizo RCN, se habló de su regreso. Regreso de Jota Mario a RCN sería mentira, y este audio lo comprobaría.

Quien lo contó fue Juan Ricardo Lozano, mejor conocido como 'Alerta'.

Lo hizo hace algunos días para La Luciérnaga.

Justamente el día de la muerte del presentador reveló un audio de Jota Mario, donde le dice al humorista que es mentira el rumor.

“Mi querido Juan Ricardo, un abrazo enorme. Me alegra mucho que me escriba para saludarme. Espero que no haya creído el cuento de ‘La Negra Candela’, eso no es cierto; hasta el momento, hoy martes, a esta hora que te estoy hablando, son las 10 de la mañana, a mí nadie me ha ofrecido nada”, fueron las palabras de Jota Mario.

Esto lo podrá escuchar en el siguiente audio a partir del minuto 58:52:

Regreso de Jota Mario a RCN sería mentira

No obstante, hace unos días, en el especial que RCN hizo como homenaje a Jota Mario, se habló de su regreso al canal.

Andrea Guerrero fue una de las presentadoras del canal que se refirió a su regreso.

Un hecho que ha puesto a pensar a más de un televidente, sobre quién está diciendo la verdad.

Jota Mario Valencia falleció el pasado jueves 6 de junio.

Murió en un hospital de Cartagena, a causa de una isquemia cerebral.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar