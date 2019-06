Más de uno se molestó por el cambio de programación. Televidentes le reclamaron a Caracol por ausencia de programa que dio paso al partido amistoso.

Si bien el partido amistoso Perú VS Colombia tenía a muchos en vilo, también hubo varias personas que no querían verlo.

De hecho, muchos esperaban poder ver el programa de Diva Jessurum, Expediente Final.

El televisado se ha hecho exitoso por sus recuentos de muertes de famosos, donde se revelan nuevas entrevistas y detalles desconocidos.

En la cuenta de Instagram de Expediente Final, se anunció que el programa le cedería su espacio al encuentro deportivo.

No obstante, la molestia de los seguidores del programa fue evidente.

"No me parece que estén pasando tanto partido amistoso. Nos privan de ver programas interesantes. No a todo el mundo le gusta el fútbol", anotó un seguidor.

"Ay, no me parece, pero bueno, será esperar", "Qué mal, no estoy de acuerdo", comentaron otros.

No obstante, el programa promete regresar con su programación habitual esta semana.

