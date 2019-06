RCN traería de nuevo a este personaje de 'El man es Germán', pues el programa está cayendo en el rating

View this post on Instagram

Repost @canalrcn ・・・ Les presentamos a ‘The Manada’, conformada por Germán Lennon, Frito McCartney, Maicol Giovanny Harrison y Bulto E’ Sal Starr 🤘😎. . #ElManEsGermán @rafazea @javier_omega_ @santialarconu @santiagoreyesmc