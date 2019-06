Esta es la verdadera razón por la que Laura Acuña no apareció en homenaje a Jota Mario en RCN

View this post on Instagram

La idea de una muerte llena de tristeza en mi vida ha quedado atrás. Si, me dan ganas de llorar, y mucho!!!! porque así llorona me hizo Dios – ya me conocen- pero sobre todo porque somos seres humanos apegados a la vida por desconocer lo que viene después de la muerte. Eso es un poco de egoismo del bueno. ♥️ Pero el significado de la partida de un ser querido se ha convertido para mí desde hace un par de años en motivo de celebración. La razón? Porque estar en la gloria del señor es un privilegio de pocos y solo quienes llegan allí han tenido una vida en la tierra llena de amor por y para los demás, bondad, han sido amigos, guías, buenos consejeros, han sanado corazones… su misión se ha cumplido! y el legado al momento de su partida es claro y maravilloso. . . De manera que hoy celebro tu vida Jotica! Te gradúas con todos los honores! Gracias gracias un millón de gracias!!!!. Me siento una mujer privilegiada por el simple hecho de haberte conocido y haber sido del combo de las “mimadas” por ti y de haberte tenido como apoyo y guía en mi carrera. Honor que me hiciste. Siempre despedías a los grandes artistas con amor del bueno, con espectacularles, sentidas y muy generosas palabras y con un aplauso que parecía no terminar. Pues hoy somos nosotros quienes te despedimos honrando tu paso por nuestras vidas y con un aplauso que no cesará y siempre será de pie! Este domingo tu casa, tus amigos, tus colegas hacemos un pequeño homenaje (porque nunca será suficiente), que esperamos enaltezca así sea en un 1% lo que eres, fuiste y mereces! Te adoro Jotica Claudia Bahamon la reina de tu corazón. ♥️ Nos vemos el domingo en la tarde por @canalrcn #siemprejota #cojanoficio