La famosa presentadora que siempre fue la reina del corazón de Jota Mario

View this post on Instagram

Me encanta sentirme linda sin renunciar a los privilegios de vivir plenamente y de disfrutar de las posibilidades de este mundo moderno. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Pero cuando llegas a productos que garantizan el cuidado de tu piel y ADEMÁS el del medio ambiente me emociona mucho!!! 🍃🍃🍃🍃🍃 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Soy embajadora de la línea de cuerpo #NativaSPA por tres razones. – La primera porque representa a las mujeres actuales, empoderadas, decididas, frescas y felices. Tema que como mujer me enloquece!!!! – La segunda porque sus productos aportan hidratación extra para la piel, firmeza y elasticidad de una forma natural y fácil de usar. Importante! – Y la tercera, porque los empaques de Nativa SPA están hechos de plástico vegetal y con el plus de no haber sido testeada en animales. 🌎🐇 #CHAPEAU #NativaSpa ♥️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Este mes de madres en @oboticariocol #Compra1Donamos1 este año la meta son 30.000 regalos para mamás apoyadas por la fundación PLAN. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🍃🌱🌎❤️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Piel bonita es piel que vive! Feliz dia de las madres!!!!!