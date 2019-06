Polémicas críticas a Elianis Garrido relacionadas a la muerte de Jota Mario

View this post on Instagram

Que Dios te reciba con Amor 💖 Mi admiración , cariño y respeto por siempre Jota. @jotamariooficial Fue la primera persona en entrevistarme , saliendo de un realitie que para mi fue duro , tenía miedo, tristeza , y llegué a su programa con una tembladera en las piernas que no se imaginan y El me abrazo , sentí su calidez humana y definitivamente su sentido del humor único , al terminar el programa me dijo: “Si uno no confía en uno mismo, está jodido! Póngase pilas “ Y dije: Tiene razón. Me dio la mano y me dio la primera oportunidad después del realitie, en su programa , para que enseñara aeróbicos en las mañanas , creyó en mí cuando pocos lo hacían. Por eso siempre estaré agradecida. Hoy te despedimos con un inmenso nudo en la garganta y lagrimas de sentir que es muy pronto, pero creo en un Dios Perfecto , y sus tiempos también lo son. Gracias siempre Jotica. Mucha fuerza a sus familiares, esposa e hijos y a todos los amigos cercanos que hoy tienen el corazón roto. @nethfuentes 🙏🏻💙 Dios contigo .