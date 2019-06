Claudia Bahamón dará de qué hablar en homenaje a Jota Mario en RCN... ¡Y esta es la razón!

View this post on Instagram

Claudia Bahamón, en un acto de amor infinito, aceptó ser la presentadora del especial de televisión que estamos preparando como homenaje a Jota Mario Valencia. ❤️❤️❤️ Las dos, que estamos locas, Lucas, decimos que para hacerlo debería vestirse de ROJO, y en el programa “Siempre Jota” les contamos porqué. GRACIAS GRACIAS GRACIAS @claudiabahamon tu generosidad me abruma 😂 GRACIAS @catalinaramirezm @silviatcherassi por este vestido tan divino GRACIAS @oscartsanchez y @linamcaceres por ESTAR siempre y SER los mejores. #SiempreJota hoy a las 6 PM por el @canalrcn #SiempreJotaNuncaInJota #CojanOficio #unvestidorojoparabailarboleros 💃 #ClaudiaBahamónLaReinaDeMiCorazón ♥️ #shotoniphone #shotoniphonexs