El gracioso momento se ha hecho viral. La caída de Carolina Cruz en pleno programa que ha sido para risas.

Carolina sorprendió a sus seguidores con sus recientes publicaciones, en sus historias de Instagram.

Contrario a muchas de sus compañeras, la presentadora compartió algunos momentos en las que no ha quedado muy bien parada.

Y es que cuando se está grabando en vivo para la televisión las equivocaciones no pueden faltar.

La primera que compartió fue cuando se encontraba trabajando en Muy Buenos Días. Allí la presentadora dijo la icónica frase:

"No voy a perder lo que que no se me ha buscado".

Cuando en verdad lo que quería decir seguramente es: "no voy a buscar lo que no se me ha perdido".

Pero, la modelo siguió compartiendo algunos de los momentos donde hizo reír a más de uno.

El siguiente momento fue cuando se encontraba en una rifa.

Al parecer la presentadora tenía que seleccionar uno de los sobres que cientos de colombianos habían enviado para ganar un millonario premio.

No obstante, al acercarse para tomar uno de los sobres que se encontraban en el piso se cayó.

Los divertidos videos al parecer fueron enviados por parte de un usuarios de la red social; sin embargo, a Carolina le causaron tanta gracia recordarlos que decidió compartirlos con sus seguidores.

