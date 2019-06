Este video confirma que nuevo amor de Tuti Vargas es guapo presentador de 'El desayuno' de RCN

View this post on Instagram

Hoy nuestro chef @juandiegovanegasl es el encargado de ayudarnos a escoger la arepa más representativa, deliciosa y tradicional que tenemos en Colombia😎🍽 ¿Cuál es la que más te gusta y más se come en tu familia? Cuéntanos y conversemos con el HT #MiArepaFavoritaEs