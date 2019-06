¿Cuál es el verdadero estado de salud del presentador colombiano? Las mentiras que se han dicho sobre la salud de Jota Mario.

Desde que se conoció la noticia de su hospitalización, mucho se ha dicho sobre su salud.

Uno de los primeros rumores fue que tenía muerte cerebral.

Sin embargo, eso fue desmentido por su exesposa, Marcela Bello, a través de un trino.

"Jota Mario Valencia, mi exesposo y padre de mis dos hijos, María José y Simón, está delicado pero no tiene muerte cerebral. Pido comedidamente por sus hijos no especular sobre su estado de salud. Ruego oraciones para su pronta recuperación".

Jota Mario Valencia, mi ex esposo y padre de mis dos hijos María José y Simón, está delicado pero no tiene muerte cerebral. Pido comedidamente por sus hijos no especular sobre su estado de salud. Ruego oraciones para su pronta recuperación.

— marcella (@marabello) June 3, 2019