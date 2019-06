David Beckham sorprendió a los bogotanos con su presencia en un reconocido restaurante

Los rumores eran varios, pero pocos lo creían posible. Sin embargo, en horas de la noche del pasado martes 4 de junio, el exfutbolista inglés le regaló una sorpresa a varios bogotanos. Así lo registraron algunos asistentes al restaurante Andrés D.C. En redes sociales compartieron algunas imágenes y videos, que dejaron boquiabiertos a más de uno.

"Estoy al lado de David Beckham en un restaurante en Colombia y mi celular tiene la peor resolución del mundo. En las fotos casi no se ve. Y su guardaespaldas no me dejó tomarme foto con él, pero qué bonito verlo"

Estoy a lado de David Beckham en un restaurant en Colombia y mi celular tiene la peor resolución del mundo y en las fotos casi no se ve 💔 y su guardaespaldas no me dejó tomarme foto con él, pero ah qué bonito verlo, les anexo video. pic.twitter.com/wGajTjuOJ9 — Gabriela Díaz Salinas (@gabyds91) June 5, 2019

"David Beckham está en Bogotá sin POSH Spice. Repito SIN POSH SPICE"

Mareca. David Beckham está en Bogotá sin POSH Spice. Repito SIN POSH SPICE. pic.twitter.com/jOiUyBYmaT — Maria Paula. (@mapaho4) June 5, 2019

La verdadera razón de la presencia del hombre que vistió las camisetas del Real Madrid y Manchester United se debió a un tema publicitario. Así lo informó El Tiempo en una de sus publicaciones.

“Beckham se encuentra en Bogotá para promocionar este miércoles en horas de la tarde la marca de whisky Haig Club, de la cual es imagen”

Otra de las especulaciones gira en torno a su posible presencia en el compromiso entre Millonarios y América de Cali en el estadio El Campín. No obstante, se desconoce de la veracidad de tal versión. Y es que el exfutbolista no tiene planeado permanecer mucho tiempo en Colombia.

