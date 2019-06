La modelo y empresaria almorzó como cualquier persona. Pillaron a Daniela Ospina almorzando en una coca en parque de Bogotá.

La semana que pasó tuvo como gran protagonista en Bogotá a Barack Obama, expresidente de Estados Unidos que vino a Colombia a dar una charla.

En ese evento, muchos empresarios y gente de la farándula estuvieron, entre ellos Daniela Ospina.

La modelo paisa estuvo con un grupo de amigos, también de la farándula, y decidieron almorzar al lado del Movistar Arena, para no irse tan lejos.

Pues una de ellas, Maleja Restrepo, grabó el momento en que comían, en una coca, en un parque aledaño.

Tanto Daniela como Maleja estaban almorzando una ensalada de vegetales, sin embargo, cambiaron rápido el sitio del almuerzo y después pudieron terminar en uno de los restaurantes del Movistar Arena.

Pillaron a Daniela Ospina almorzando en una coca en pleno parque:

En una entrevista, Daniela Ospina confirmó que no le importa lo que se diga en redes sobre ella.

Sin embargo, comentó que lo único que de verdad le molesta es cuando hablan de su hija.

"Lo que más me toca es el tema de mi hija. A mí no, los mensajes que son para mí los paso. Si yo no te caigo bien, no me sigas", dijo en aquella ocasión para La Kalle.

