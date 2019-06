Mónica Rodríguez vuelve a sorprender... pero ahora con foto sin maquillaje

View this post on Instagram

Qué hago si no me quiero ir??? 🥰❤️ Pero regreso feliz de haber compartido con gente maravillosa, de visitar lugares encantadores. Gracias amigos de @domosdellago 🙏🏼💙 Édgar y Yeimy: Ustedes son maravillosos, su hospitalidad no tuvo fin! Les deseo lo mejor en este proyecto hermoso que tienen! Les súper recomiendo este lugar 🥰 Les dejo los datos a quienes me siguen preguntando cómo reservar 📲 3103349642 – 3123775483 #Aquitania #Boyacá #LaMonyViajera 🧳 #AbreTusAlas #GraciasDios 🙏🏼❤️ #Viajes #Travelgram #travel #instatravel #tourism #travelphotography #instagramers #smile 😁 #instalike ✅ #Colombia 🇨🇴 #YOVOY