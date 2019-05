Foto de Lina Marulanda en sus inicios conmovió a más de uno

View this post on Instagram

Mi #tbt de hoy es muy especial y seguro los sorprenderá… Estábamos disparando las fotos del calendario 2002 en el parque Tayrona. Con este maravilloso grupo vivimos una época muy especial y construimos amistades que perduran en el tiempo. ❤️@adrianaarboledar @catalinaaristizabalh Lina Marulanda y yo éramos apenas unas niñas persiguiendo nuestros sueños en el modelaje sin saber aún todas las sorpresas que esta profesión nos traería. El calendario fue todo un éxito gracias a la gestión de nuestros representantes @irma.manager y @tonymarquesl (quien es hoy en día mi socio en @grupo4co !), hicimos una gira de firma de autógrafos por todo el pais (no existían aún los selfies 😂) y esto nos acercó mucho al público. Una época maravillosa acompañada de grandes amigos. #vintage #amigos