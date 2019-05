¡La historia de 'María Magdalena' llega al Canal Caracol!

View this post on Instagram

Esta noche la Tv abierta en Colombia a través de @caracoltv conocerá la historia de #MariaMagdalena Una producción elaborada con todo el cariño, tejida a mano, con mucho amor y respeto. Invito a todos los Colombianos a conectarse esta noche a las 10 pm, para que puedan conocer la Historia de esta Gran Mujer. Estoy inmensamente Feliz y Agradecida de que la Vida me haya regalado el poder contarles quien fue Maria Magdalena. Con todo mi Corazón deseo que la acompañen cada noche en su camino. Tuve la gran fortuna de contar con un excelso grupo de compañeros , directores, fotógrafos, equipo de Arte, makeup, productores, realizadores, y un gran crew que se dejaron el alma y la piel en cada paso de esta Aventura❤️ los esperamos🙏🏻 #MariaMagdalena #canalcaracol #Colombia