El programa de RCN se convirtió en tendencia y fue para burlas en redes. Nuevo capítulo de El man es Germán fue para memes.

Si se perdió el episodio se lo contamos.

Todo comenzó con Maicol Giovanny contándole a la manada el regalo que le iba a dar a la 'Picapollo', quien era su pareja.

Maicol llega a su casa y se da cuenta que la mujer se ha ido, y que de paso, se ha llevado todo, hasta su plata.

Desde ese momento comienza la tusa del personaje, quien no para de llorar y termina por desesperar al resto de los personajes.

Uno de los momentos más graciosos de la noche fue cuando Maicol le confesó a Germán lo que más extrañaba de su mujer:

"Me hace falta su ausencia, la forma en la que no me miraba, en la que me ignoraba".

#ElManEsGermán | ¡Definitivamente el amor es ciego!🙈 Cuando se termina una relación, uno extraña hasta los malos momentos.🤣 📺📽 Sigue nuestra señal en vivo → https://t.co/ILvuNEhfDs pic.twitter.com/M2wEKlDC82 — Canal RCN | Nuestra Tele (@CanalRCN) May 29, 2019

Sin duda, más de un televidente se sintió identificado con la relación tóxica que tenía Maicol Giovanny.

Y por supuesto, no dudaron en comentar a través de las redes sociales.

Hasta más de uno hizo uno que otro meme para mostrar que también había sentido lo mismo que Maicol.

A continuación algunos comentarios en Twitter, donde el programa suele ser tendencia:

#ElManEsGermán porque dejaste a mi maicol giovani picapolla 😭😭😭 pic.twitter.com/ZYndymnxLB — kassandra (@kassand12451737) May 29, 2019

Que Dios me ampare de una tusa como la de Maicol Joani

😂😂😂#ElManEsGermán pic.twitter.com/XdfG12Udpv — ለծշiለռለ (@Adriau) May 29, 2019

Yo viendo llorar a Maicol Giovanny.

Me siento completamente identificada, soy él en el amor.#ElManEsGerman #todossomosMaicol pic.twitter.com/xecbW57jeA — A s h (@astrocaotico) May 29, 2019

Todos tenemos una picapolla que nos tiene asi.#ElManEsGerman pic.twitter.com/0JTBSZjAKj — C A R L O S 💢 (@Elianpizo01) May 29, 2019

