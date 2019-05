Tras conocer los comentarios de su pareja, el paisa se defiende. Indirecta de Nicolás Trujillo para Mara Cifuentes; el modelo respondió tras acusaciones de infidelidad.

El romance de Mara, la modelo trans de La agencia, y Nicolás, uno de los participantes que llegó a la semifinal del reality, ha dado de qué hablar.

En un inicio muchos apoyaban la relación, pues parecía que el cariño entre ambos era genuino.

No obstante, por lo que Mara ha dicho en televisión, parece ser que él no quiere compromiso, y que además se le ha visto con otras mujeres.

Indirecta de Nicolás Trujillo para Mara Cifuentes

Pues bien, luego de los señalamientos públicos, más de uno ha criticado a Nicolás.

Por esta razón, él mismo publicó algunas fotos con ella, que resultaron confusas incluso para la misma Mara.

Pero, además, publicó una foto en la que anota: "Igual van hablar, de lo que eres y no eres, de lo que haces y dejas de hacer, de lo que creen que eres, hablarán de lo que dices y hasta no dices. (…) Por favor NO deje de vivir su vida, NO olvide su esencia Y NO deje de repartir buena vibra. Como dice la abuelita, 'vida solo hay una hijueput*".

Más de uno le halló la razón, pero los cuestionamientos no cesan del todo.

