Le sugirieron "ponerse creativa" para evitar un comparendo. Exreina denunció acoso de agentes de tránsito que se le insinuaron sexualmente.

Lamentablemente, no es extraño que se conozcan casos donde los uniformados pretenden abusar de su posición como autoridad.

El más reciente le ocurrió a María Camila Valencia, recordada por haber sido Reina de la Panela el año pasado.

En su cuenta de Facebook, María Camila contó los momentos de acoso que vivió con algunos oficiales. (Continúa)

Exreina denunció acoso de agentes de tránsito que se le insinuaron sexualmente

Hoy por equivocación salí 10 minutos antes de que se cumpliera el pico y placa, dos guardas de transito me pararon a 1… Posted by Maria Camila Valencia on Thursday, May 23, 2019

Según detalla, los uniformados la detuvieron a una cuadra de su casa en Cali pues el pico y placa no había terminado aún.

Ella entendió el motivo de la multa, pero les explicó que no llevaba dinero. Sin embargo, los sujetos contestaron que ella "era mujer" y que podía "ponerse creativa" para pagarles.

"Es increíble cómo personas que deberían cuidarnos nos hacen pasar por un momento tan incómodo al insinuarse de esa manera. Al ver que no tenía plata [uno de ellos] me pidió que me pusiera creativa en repetidas ocasiones. Como "no me puse creativa" ya tengo la multa, pero no quisiera que eso le pase a otras mujeres nunca más, porque si eso lo hizo en un lugar concurrido por muchos carros, ¿qué haría en un lugar poco transitado al encontrar a una mujer sola en un carro? Buscaré su información y lo denunciaré, eso es lo que debemos hacer, no quedarnos calladas", relató Valencia.

En los comentarios, muchas mujeres se solidarizaron con la exreina, y otras incluso compartieron historias similares.

