Bomba Estéreo y su 'Estalla' le dieron a lo alternativo un triunfo implacable en 2008

En un año, en una década en la que tanto la escena alternativa como la comercial estaban necesitando otros colores sonoros, Bomba Estéreo apareció con este disco muy poderoso y uno de los mejores espectáculos en vivo que ha tenido el país. Literalmente estallaron con su segunda producción discográfica, que le dio a lo independiente un nuevo home run.

José Baquero es artista y también crítico musical. En 2008 mientras Bomba Estéreo alimentaba su idea de fusionar el folclor con lo electrónico, él se movía por otra corriente con su agrupación Wamba. Por eso mismo recuerda a la perfección lo que estaba pasando en el momento en el que Simón Mejía y Li Saumet se lanzaron al vacío con su Estalla. “2008 fue uno de los picos más grandes del tropipop en Colombia. Y creo que mucho de lo que pasó con este género y con los nuevos sonidos tuvo que ver con un nacionalismo exacerbado, producto de todo lo que se estaba haciendo a nivel gubernamental por mostrar a Colombia con otra cara”.

Y justamente cuando la gente oyó Fuego, insignia de este álbum, simplemente tuvo un refresco sonoro a todo lo que estaba pasando, por lo menos en la radio. “Como lo estábamos hablando, esta estaba llena de tropipop y de vallenato, pero desde lo alternativo no ocurría nada importante hasta que llegó este sonido muy particular, que además en los conciertos sonaba muy bien y te generaba una euforia sin precedentes. Tanto así que se empezó a colar en las fiestas y en los bares, y finalmente llegó a la radio”.

Para Jose lo más bonito de este éxito es que fue un fenómeno de la gente, que acogió esta canción como una bandera de lo alternativo, más allá de una imposición de radio. “Hay muchas canciones que se pegan en nuestro país porque la radio las pone, y es por eso que finalmente este medio es tan importante en la consecución de los éxitos en nuestro país y el mundo. Pero Fuego y Bomba Estéreo son el resultado de un grupo de personas que supo conectarse muy bien con su público y amasar una buena cantidad de fanáticos que comenzó a seguirlos”.

En eso está de acuerdo Argemiro Tuirán, biólogo y fanático de la agrupación, quien justo en el momento en el que comenzó a conocer a Bomba, también estaba escuchando temas de Cultura Profética y Mojarra Eléctrica. Proveniente de la Costa Caribe, Argemiro cuenta que por ese entonces la champeta y el reguetón estaban mandando la parada en esa parte de nuestro país, y Bomba no era precisamente lo más sonado en radio.

“A pesar de tener sonidos caribeños, la Costa Atlántica no era su gran fuerte. Sin embargo, canciones como Fuego sí se escuchaban en muchas ocasiones en las discotecas”, cuenta el biólogo, corroborando lo dicho por Simón Mejía (en la anterior página), respecto a que una de las razones del éxito de este tema fue su gran acogida por los dj’s y los asistentes que se la gozaban en las fiestas.

Jose suma que esta canción también comienza a ser importante porque los Bomba, al formar una carrera a través de festivales en Europa y en otras partes del mundo, lograron viralizarla y hacerla famosa. Un éxito que finalmente se replicó en Colombia.

“Ellos tomaron ritmos tradicionales que los jóvenes no estábamos oyendo y lograron que los escucháramos. Eso fue transgresor”, Jose Baquero, experto.

¿Y las otras canciones del disco?

Por supuesto. Nadie puede negar lo mucho que hizo Fuego por la agrupación y cómo su nacimiento dividió la historia musical colombiana y cambió la idea que muchos tenían acerca del folclor. Pero además de ella, Estalla tiene otros temas con grandes significados, que le dieron más impulso a la carrera de los colombianos, y que también, llevaron a los jóvenes de la época a interesarse más sobre nuestras raíces. Jose fue uno de ellos:

“Yo recuerdo que cuando me empezó a gustar Bomba llegué a San Basilio de Palenque, de donde viene mucha de la inspiración de la banda. Justamente por eso Palenke es una de mis favoritas”.

¿Recuerdan lo dicho por Simón respecto a que Li Saumet tenía la fórmula perfecta para Bomba por su voz nasal y folclórica, y su capacidad de hacer letras que hablaban a la perfección sobre los jóvenes de la ciudad? Pues bueno, Jose Baquero apoya lo dicho al asegurar que La niña rica es otra de sus canciones favoritas porque “me parece una tremenda canción y una crítica a ciertas mujeres de nuestra sociedad”.

Argemiro también cuenta cuáles son sus favoritas: “de Estalla me gustan todas pero Raza tiene un lugar importante en mi corazón porque la siento como una canción protesta pero contemporánea, y yo soy de ese tipo de personas que tiene bases políticas bien arraigadas. También me gusta mucho Agua sala, y es que cuando la escuché por primera vez estaba teniendo problemas familiares, y sin duda es una de las más melancólicas del disco, que puede conectar fácilmente con aquellos que no están atravesando por un buen instante”.

Para el biólogo si este disco y Bomba triunfaron sin necesidad del boom mediático es porque su música tuvo y ha tenido como trasfondo el multiculturalismo, el unir dos mundos (el folclor y la electrónica) que pueden ser, aparentemente, completamente diferentes. Adicional a eso, para él Bomba se convirtió en una forma de mostrar Colombia ante el mundo. “Siempre que pienso en Estalla se me viene a la cabeza el volver a las raíces. Creo que en varios momentos de la vida todos tenemos una necesidad de hacer esto, y es justamente cuando me devuelvo a los comienzos de Bomba”.

Para Jose la importancia de esa Bomba Estéreo de los inicios radica en que fue una banda transgresora, una agrupación que puso en los oídos de la gente en Colombia otro sonido completamente distinto y que entendió que se podía hacer música de otra forma. “Fueron visionarios, le dieron el valor que se merecía a la música tradicional colombiana y lograron muy inteligentemente mezclarla con la electrónica. Es una de las bandas que partió en dos las historia musical de nuestro país. Bomba fue igual de importante en 2008 a lo que fue Carlos Vives en los noventa”.

“Este disco hizo que me interesara más en nuestros sonidos. Debemos rescatar esos ritmos que se han ido perdiendo” , Argemiro Tuirán, fanático

