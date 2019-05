El número de seguro lo sorprenderá. ¿Cuántas cirugías se ha hecho Mara Cifuentes para transformarse?

Mara fue la protagonista de un nuevo capítulo de Se dice de mí.

Allí habló sobre varios aspectos de su vida, entre esos, su transformación de hombre a mujer.

Desde hace varios años Mara se ha sometido a procedimientos para lograrlo y le contó al programa las cirugías que han corregido ciertos aspectos de su fisionomía.

Y aunque muchos creerían que son varias, la verdad es que no.

Mara tan solo se ha sometido a cirugías en su nariz y busto.

Cabe recordar que durante diez años Mara estuvo haciendo un tratamiento hormonal que también la ayudó en gran medida a su transformación.

Y de acuerdo con la modelo, esperó a que “hiciera su magia y tener certeza qué cambios quería realmente hacerme y a donde llegué estoy muy feliz”.

Asegura que por el momento no ha pensado en más cirugías, pues se siente feliz consigo misma.

“Me siento completa y siento que con otra cirugía, al contrario, ya no vaya a sentirme tan conforme como me siento con mi cuerpo en este momento. Me siento empoderada”.

