Dramático e incierto: así será el final de la segunda temporada de 'Absentia'

El próximo lunes 3 de junio se emitirá el final de la segunda temporada de Absentia, serie de AXN que sigue la historia de la agente del FBI Emily Byrne (Stana Katic), quien desaparece intentando cazar a uno de los asesinos en serie más buscados de Boston. Varios años pasan, y poco a poco su familia va cerrando la herida, intentando comenzar de nuevo. No obstante, y cuando nadie lo esperaba, ella regresa de “entre los muertos”, aunque volver a la realidad no le será una tarea sencilla. Y es que Emily ya no tiene nada, ni a nadie, pues hasta su esposo, Nick Durand, interpretado por Patrick Heusinger, ha conseguido un nuevo amor.

“Las dos temporadas han sido increíbles porque Nick ha experimentado una gran cantidad de traumas, desde la pérdida de Emily, intentar reconstruirse a sí mismo después de no tenerla, enfrentar que ella al fin de cuentas no estaba muerta, y para rematar, ayudar a su hijo a reconocer a su madre biológica, pues estaba muy pequeño cuando la perdió”, le contó a PUBLIMETRO Patrick Heusinger.

En cuanto a la visión de Stana, quien ha vivido esta historia desde un foco completamente diferente, su personaje, aunque por momentos parecía estar al borde del colapso, “siempre la he sentido mucho más fuerte de lo que me imaginé en un comienzo. Ella ha pasado por una experiencia de vida que no sé cómo uno podría sobrevivir”.

9:55 de la noche será la hora en la que comenzará a emitirse el final de temporada de Absentia el lunes 3 de junio.

La víctima ahora es el victimario

Y es que no suficiente con regresar años después a una vida que parece ya no pertenecerle, Emily comienza a ser, al parecer, una criminal. En pocas palabras, se ve implicada en una nueva serie de asesinatos.

“Pero es gracias a eso que en la segunda temporada tenemos un poco más de información sobre la identidad de esta mujer y lo que no vimos en todos esos años que estuvo desaparecida. Además pudimos conocer que lo que realmente impulsa a este personaje a tomar determinadas decisiones, y es su relación y conexión con su hijo. Y por último, gracias a que los problemas siguen en su vida, descubrimos a medida que avanzamos en la temporada que ella es una heroína, aunque no es un héroe normal, pues tiene un lado oscuro que como televidentes tendremos que ir descubriendo”, suma Stana.

Y mientras Emily ha intentado redescubrir quién es y todo lo que pasó en esos años que estuvo “muerta” para el mundo, su esposo, quien en un inicio se alegró por su regreso, comienza a dudar sobre la nueva mujer que está viendo ante sus ojos. Eso sumado a que, al ser también un agente del FBI, deberá dudar también de ella pero en su faceta de autoridad y de investigador.

“Y es que cuando pensaba que todo volvería a la normalidad, comienza a estar extremadamente preocupado de que ella pueda ser una criminal. Y esta lucha que sufre Nick no solo es consigo mismo, también con el FBI, pues no sabe si está haciendo lo correcto, y en ese instante, además de desconfiar de quien fue su esposa en el pasado, también comenzará a tener otro tipo de creencias personales acerca de cómo se maneja la justicia en su país”, dice Patrick.

Muchas son las dudas que tienen los televidentes respecto a que pasará con estos dos personajes principales, y aunque muchos esperan que todas sean resueltas, lo cierto es que varias podrían quedar sin resolver, dando campo a una nueva temporada, aunque esta todavía no está confirmada.

“No puede adelantarles mucho, solo puedo decirles que así como cada temporada, cada episodio de esta segunda parte será más intenso y crudo que el anterior”, concluyó Patrick Heusinger.

No quiero ser egocéntrico, pero esta temporada no tiene comparación. No es similar a nada que hayas visto antes en la televisión”, Patrick Heusinger.

