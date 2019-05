Este jueves se presentó el cuarto capítulo de la serie. Televidentes se molestaron porque "interrumpieron" El man es Germán.

Los televidentes se han mostrado felices por la producción, sin embargo, ya comenzaron las críticas.

Y es que en estos días la serie se había emitido de corrido, pero ya comenzaron los comerciales.

Un hecho que no les gustó a los televidentes, quienes afirmaron que RCN había interrumpido la producción.

No obstante, cabe mencionar que la publicidad implica una gran fuente de ingreso para el canal y no es una opción que las series, novelas, realities y demás programas no tengan comerciales.

A continuación algunos comentarios en Twitter, donde el programa ha sido tendencia en esta red social:

Sobre la nueva temporada de la serie, Santiago Alarcón, protagonista de la serie, le contó a Publimetro lo siguiente:

“Estamos muy emocionados desde que se nos planteó la idea de volver hacer El man es Germán, y creo que después de tantos días de grabación y de poder reencontrarnos, no podíamos sentirnos más orgullosos del producto que tenemos. Realmente esto lo hacemos con mucho amor, somos una familia que quiere llevarle otro tipo de contenido a Colombia".

