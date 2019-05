Sara Uribe regresa a la televisión con este programa, según la 'Negra Candela'

View this post on Instagram

Yo mido mi vida por la cantidad de veces que sonrío y lo hago de verdad, a carcajadas, 😁por las nuevas cosas que intento, 🤪por las comidas que pruebo,🥙 por los lugares que conozco y la gente linda que me ama y yo amo. 💞 . Mido mi vida por colores. Mido mi vida por sonrisas. 📸: 🙇🏽‍♂️