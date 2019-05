La alianza del Canal RCN y Sony que promete un súper proyecto

Tanto el Canal RCN como Sony anunciaron un acuerdo para la producción y distribución de la serie Premium Verdad Oculta, basada en la novela de Germán Castro Caycedo, Una Verdad Oscura. Bajo este acuerdo, RCN Televisión producirá y transmitirá la serie en televisión abierta en su país

“Estamos muy emocionados de formar este gran equipo con RCN para este proyecto, sabiendo que es una potencia de la televisión colombiana” dijo Alexander Marín, EVP, Distribución y Canales para Latino América de SPT. “Esperamos que este sea el primero de muchos proyectos juntos y que continuemos creando y distribuyendo contenido Premium para nuestras audiencias globales”.

Jose Antonio de Brigard, Presidente de RCN, agregó: “La unión con SPT para el desarrollo de importantes contenidos, es un paso más en la reafirmación de RCN Televisión como productora de relevancia internacional. Trabajar con Alex Marín y su espectacular equipo humano es la principal razón de éxito de este importante convenio”.

El Canal RCN tendrá los derechos en el país y Sony en el exterior.

Verdad Oculta tendrá entre 80 y 100 episodios de una hora de duración y narrará la historia de la Coronel Diana Manrique, quién después de infiltrarse y capturar al temido narcotraficante Don Mario, está segura de poder hacer un alto en su camino como policía, para recuperar su matrimonio. Pero su jefe, el general Tapias, tiene otros planes. Le encomienda una de las misiones más importantes de la Unidad de Inteligencia: desmantelar las bandas criminales que han entrado en una sanguinaria guerra, por heredar el control del territorio que don Mario dejó huérfano. En su misión, Diana, no solo tendrá que enfrentarse a los criminales más peligrosos, si no que tendrá que trabajar de la mano con el hombre que fue su novio en los años de la academia, un amor que no ha podido olvidar.

